Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога прозвучала в Киеве и еще нескольких областях вечером вторника, 1 августа.

По данным ТАСС, сирены включились в Полтавской и Сумской, Житомирской и Винницкой, Киевской и Днепропетровской, Николаевской и Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Черниговской областях.

Сирены «выли» не меньше 45 минут, при этом никаких сообщениях о каких-либо разрушениях не поступало. Ранее такая тревога объявлялась трижды во всех регионах.