Почти наполовину выполнены работы по замене троллейбусной контактной сети в Рязани

В Рязани троллейбусная контактная сеть заменена почти на 50%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Добавляется, что в настоящее время работы ведутся на улицах Дзержинского, Маяковского, на Театральной площади и на Первомайском проспекте.

Отмечается, что на обновление выделено более 70 млн рублей.

Уточняется, что все работы планируется до конца текущего года.