Почти пять тысяч школьников в Химках получат выплаты к новому учебному году

Более 4,7 тысячи школьников из многодетных семей в подмосковных Химках получат выплаты перед началом учебного года. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Большинство многодетных семей округа получат по три тысячи рублей на покупку школьной формы, 230 многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума, получат 10 тысяч рублей. Еще по 13 тысяч рублей выплатят родителям 17 детей с ограниченными возможностями, средства можно будет потратить на покупку школьной формы и питание.

«Подготовка к новому учебному году для каждой семьи - волнительный и финансово затратный период. Особенно это касается многодетных и семей с низкими доходами. Наша задача - оказать им поддержку и внимание. Для этого реализуем программу губернатора [Подмосковья Андрея Воробьева] - предоставляем выплаты в проактивном режиме. Также более 50 химкинских первоклассников получат рюкзаки с полным набором канцелярии», - сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Рюкзаки смогут получить первоклассники из семей с доходами ниже прожиточного минимума. Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что вручение рюкзаков в регионе является ежегодной традицией.