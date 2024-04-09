Почти пятьдесят рабочих завершают строительные работы в новом детском саду в квартале «Спутник»

Строительство детского сада, рассчитанного на 155 воспитанников, в квартале «Спутник» от группы «Самолет» на территории городского округа Красногорск находится на завершающем этапе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что на сегодняшний день объект социальной инфраструктуры готов уже на девяносто процентов, а его ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал этого года, после чего объект передадут в собственность администрации муниципалитета.

Примечательно, что данный дошкольный образовательный объект пристроен к 28-этажному корпусу с апартаментами. Строительство ведется по установленному графику. Продолжаются отделочные работы внутри здания — строители завершили штукатурку стен и занимаются шпаклевкой. Вместе с тем, почти готово благоустройство территории.

В новом детском саду запроектировано семь групповых блоков. А на территории рядом с детским садом здесь разместятся 4 игровые площадки и зона для занятий спортом.