Почти пятнадцать процентов составила явка избирателей на 15 часа второго дня голосования
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В Подмосковье идет второй день голосования. По состоянию на 15 часа дня на территории Подмосковья, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила 14,68%. Об этом заявили в Московской областной избирательной комиссии.
Известно, что явка на избирательных участках составила 9,13%. А из общего числа людей, зарегистрировавшихся для дистанционного электронного голосования, уже более 76% сделали свой выбор.