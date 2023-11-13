Почти половина опрошенных туляков скорее положительно оценивает онлайн-консультации врачей

Также, согласно результатам проведенного опроса, женщины от 35 до 44 лет довольно часто пользуются сервисами телемедицины.

Стало известно, что сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел новый опрос среди россиян. Как выяснилось, исходя из его результатов, туляки довольно активно консультируются с врачами в онлайн-формате.

Исследование показало, что 10% туляков хотя бы раз уже консультировались с врачами по интернету. Также уточняется, что каждый пятый делал это на рабочем месте, о чем пишет «ТУЛАСМИ».

Однако, не все так просто. Недостаточно просто обратиться онлайн и решить вопросы, которые позволят это сделать в подобном формате. Важно понять, насколько такая консультация оказалась полезной. И, судя по всему, 20% опрошенных негативно оценили свой опыт за последний год.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что жители Подмосковья оформили онлайн свыше 130 тысяч медицинских справок с начала года.