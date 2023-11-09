Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 130 тысяч медицинских справок с начала года
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
С начала этого года жители Московской области оформили дистанционно свыше 130 тысяч медицинских справок, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Услуга реализована в рамках проекта «Онлайн-поликлиника». Оформить электронные справки можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», напомнили в ведомстве.
Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, перевести некоторые услуги в онлайн-формат позволяет информатизация сферы здравоохранения.
В настоящее время в Московской области можно получить в электронном виде девять видов справок, в том числе об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для детского лагеря и получения путевки на санаторно-курортное лечение.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о заметном снижении числа жалоб на здравоохранение в Подмосковье.