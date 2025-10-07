В России выявили мошенническую схему с препаратами для кошек и собак

Специалисты ИБ-компании F6 сообщили ТАСС о масштабной мошеннической схеме — фальшивом сайте ветеринарной клиники и сети Telegram-каналов, с помощью которых злоумышленники обманом продают дефицитные зарубежные препараты для кошек и собак.

По данным F6, под брендом «Зооаптека PRO» действует как минимум 20 Telegram-каналов и фейковый сайт. Схема работает как минимум с мая. Мошенники предлагают популярные средства от блох и клещей — «Бравекто», «Симпарика», «Апоквел», NexGard — по ценам, близким к рыночным, и индексируются поисковыми системами, что упрощает доступ жертв к объявлениям.

Заказы принимаются через Telegram-аккаунт «менеджера»: покупателю предлагают полную предоплату переводом на карту или по номеру телефона (реквизиты постоянно меняются). Для подтверждения просят прислать квитанцию, затем перенаправляют к «логисту».

Если жертва требует возврат, мошенники запускают второй этап — присылают ссылку на поддельную страницу с формой оплаты «банка», куда пользователь вводит карты и реквизиты. В результате с карточки могут списать повторно. По оценке F6, средний ущерб от одной сделки составляет около 7–10 тыс. рублей.

Специалисты советуют: покупать лекарства только через проверенные аптеки и сайты, не переводить 100% предоплаты неизвестным лицам, проверять контакты продавца, а при сомнениях искать отзывы вне Telegram. Если произошёл перевод — немедленно обратиться в банк и заявление в полицию.

До этого в МВД рассказали, как защититься от мошенников в социальных сетях.