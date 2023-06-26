Почти половина россиян ищут подержанные автомобили от 500 тыс. рублей

Эксперты из «Авито Авто» проанализировали данные платформы и выяснили, что почти половина пользователей ищет авто с пробегом от 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Согласно данным аналитиков, 43% пользователей ищут машины дороже полумиллиона рублей.

46% пользователей готовы рассмотреть 2 типа кузова. 25% – 3 типа. Для 23% приемлем только один определенный тип кузова. Всего 4% искателей рассматривают 4 и более вариантов кузова своего будущего авто. Самыми популярными типами стали седаны и внедорожники.

Более половины респондентов (59%) ищут машину с определенным типом коробки передач. 41% рассмотрит как механическую коробку, так и «автомат».

В среднем, пробег авто указанной стоимости составляет около 108 тысяч километров. Медианная цена таких автомобилей – 2 с половиной миллиона рублей.

Недавно эксперты заявляли о росте цен на автомобили с пробегом на отечественном рынке. Рост составил 1,7%. За последний год, авто с пробегом подорожали на 16,5%. Средняя цена автомобиля увеличилась на 199 тысяч рублей.