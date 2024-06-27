Почти половина жителей РФ предпочитают самостоятельный туризм по стране

По результатам опроса исследовательского центра НАФИ, более 60% жителей нашей страны за последние три года совершали туристические поездки как по стране, так и за границу. Об этом сообщает Life.ru .

Добавляется, что самостоятельный туризм предпочитают почти половина опрошенных, из которых более трети покупают билеты и бронируют отели самостоятельно, а почти 10% чередуют самостоятельные путешествия с покупкой туров.

Отмечается, что доля самостоятельных путешественников среди россиян за пять лет увеличилась на 11%.

Уточняется, что доля активных приверженцев поездок по турпутевкам за последние пять лет сократилась на 5%. Кроме того, за пять лет вдвое больше жителей РФ при планировании поездок стали сами бронировать отели и покупать авиа- или железнодорожные билеты.