Почти половина жителей США поддерживает запрет TikTok в стране

Почти половина жителей США поддерживает инициативу о запрете китайской соцсети TikTok на территории Штатов. Соответствующие данные получены в результате опроса компании Ipsos, передает информационное агентство Reuters .

В результате опроса выяснилось, что 47% американцев выступают в поддержку запрета приложения в Соединенных Штатах. При этом, только 36% выступили против подобной инициативы.

Агентство сообщило, что в ходе опроса также была выявлена сильная обеспокоенность граждан США глобальным влиянием КНР во времена, когда взаимоотношения двух стран ухудшились.

Сообщается, что опрошено было более тысячи взрослых американцев, а статистическая погрешность опроса составляет около 4%.

Глава соцсети Чжоу Шоуцзы ранее сообщал, что число американских пользователей приложения составляет более 100 миллионов.