Почти половину работ капремонта дошкольного отделения «Гимназии № 11» уже выполнили в Королеве

На улице Садовая в подмосковном Королеве продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Гимназии № 11». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что строительные работы ведутся в рамках губернаторской программы и финансируются за счет средств бюджета региона. В настоящий момент на объекте задействованы почти двадцать рабочих. Ведется устройство фасада и демонтаж входных групп, монтаж инженерных сетей.

Примечательно, что выполнение работ идет в соответствии с ранее запланированным графиком. В рамках проекта капремонта здания подрядчик выполнит ремонт кровли, заменят все внутренние перегородки, инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю, установят современную противопожарную сигнализацию, а также подключат сад к системе «Безопасный регион».

Ожидается, что первых малышей дошкольное учреждение после ремонта примет уже в сентябре 2024 года.