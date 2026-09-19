Почти полторы тысячи молодогвардейцев Подмосковья работают на выборах

Для многих из них это первый опыт не только голосования, но и наблюдения за ходом избирательного процесса.

В дни голосования, с 18 по 20 сентября, активисты «Молодой Гвардии Единой России» помогают пожилым и маломобильным гражданам добраться до участка и сориентироваться на месте, а наблюдатели МГЕР обеспечивают общественный контроль за ходом голосования.

Всего на избирательных участках Подмосковья задействованы почти полторы тысячи молодогвардейцев. 100 человек работают председателями и членами участковых избирательных комиссий, 550 — наблюдателями. А волонтёры помогают пожилым и маломобильным жителям добраться до избирательных участков. Для многих активистов эти выборы стали первым серьёзным опытом участия в избирательном процессе — не только в качестве избирателей, но и в роли наблюдателей.

В Шатуре активисты МГЕР работают волонтёрами: встречают пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, помогают им сориентироваться на месте и добраться до кабин для голосования.

Муниципальный депутат, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Шатуры Александр Гуреев отметил, что помощь волонтёров особенно важна для тех, кому трудно передвигаться самостоятельно.

«Кому-то нужно подсказать, где находится его участок, кому-то — помочь подняться по ступенькам. Это та самая забота, которая делает выборы доступными для каждого. Мы видим, что люди это ценят — они подходят, благодарят, улыбаются. Значит, мы делаем нужное дело», — сказал Александр Гуреев.

А в Жуковском впервые принимают участие в выборах активисты МГЕР Ева Тютерева и Тимофей Бублик. Для них эти выборы — двойной опыт: они не только голосуют, но и работают наблюдателями.

«Для меня это очень ответственный день. Я впервые голосую и одновременно слежу за тем, чтобы всё прошло честно. Когда ты сам участвуешь в процессе, начинаешь по-другому относиться к выборам — это не просто галочка в бюллетене, а реальная возможность влиять на будущее. И я рада, что могу быть полезной не только как избиратель, но и как наблюдатель», — рассказала Ева Тютерева.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области, Диана Алумянц подчеркнула, что работа молодогвардейцев на выборах — это не разовая акция, а часть системной работы организации по развитию гражданской активности молодёжи.

«Наши ребята сегодня работают по всему Подмосковью — кто-то помогает людям на участках, кто-то следит за прозрачностью процесса. Это большая ответственность, и я горжусь тем, как наши активисты справляются. Для многих из них это первый опыт, но они подготовлены, настроены серьёзно и понимают, что от их работы зависит доверие людей к выборам», — сказала Диана Алумянц.

В Московской области 18, 19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. В регионе открыты около 3900 участковых избирательных комиссий. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 тысяч наблюдателей, в том числе 4 тысячи – от «Единой России» и «Молодой Гвардии». Ситуационный центр по наблюдению за выборами, открытый в Реутове, работает все три дня голосования и координирует работу наблюдателей на местах.