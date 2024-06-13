Почти полтысячи семей столицы и Подмосковья получили пособие после усыновления детей

С начала 2024 года 474 семьи приняли на воспитание детей в Московском регионе. Все они получили единовременную выплату от Отделения СФР по Москве и Московской области.

Единовременная выплата — разовая мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.

В Московском регионе сумма выплаты составляет 24 604,30 руб. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого.

«Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, остальные документы наши специалисты самостоятельно запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также заявление можно подать на портале госуслуг или направить по почте», — уточнил управляющий Отделением СФР Сергей Алещенко.

Отметим, что обратиться за пособием нужно в течение полугода после того, как на ребенка оформлена опека. Это время отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки об установлении опеки или попечительства. В случае с приемными детьми это день заключения договора о передаче ребенка в семью.