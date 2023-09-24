Почти полтысячи туристов застряли в аэропорту Иркутска

Общество

Фото: [©Кирилл Шипицин/РИА Новости]

Около полутысячи российских путешественников вынуждены проводить время в иркутском аэропорту в связи с задержкой авиарейса на Таиланд. Об этом сообщает издание Ircity.

Отмечается, что самолет задерживается уже свыше 17 часов.

Уточняется, что данный борт должен был вылететь сегодня в пять утра.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержка рейса произошла по причине технические неисправностей самолета.

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