Почти полтысячи туристов застряли в аэропорту Иркутска
Фото: [©Кирилл Шипицин/РИА Новости]
Около полутысячи российских путешественников вынуждены проводить время в иркутском аэропорту в связи с задержкой авиарейса на Таиланд. Об этом сообщает издание Ircity.
Отмечается, что самолет задерживается уже свыше 17 часов.
Уточняется, что данный борт должен был вылететь сегодня в пять утра.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержка рейса произошла по причине технические неисправностей самолета.