Почти семь тысяч нарушений атрибутики такси выявили в Подмосковье с помощью нейросети

С начала года нейросеть помогла выявить порядка 6,7 тысячи нарушений в рамках проверки автомобилей такси на соответствие региональному стандарту. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении уточнили, что водителям автомобилей с выявленными нарушениями выписали предостережения. На данный момент в регионе установили более двух тысяч камер автоматизированной системы «Такси-контроль», которая помогает выявить нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков.

Напомним, что нейросеть проверяет цвет кузова, наличие желтых светоотражающих полос посередине и темно-серых полос внизу, цветографической схемы легкового такси и оранжевого фонаря на крыше.