Почти семь тысяч жителей Рязани получили уведомления о будущей пенсии с начала года

С начала текущего года Страховым фондом РФ по Рязанской области направлено почти семи тысячам жителей региона проактивные уведомления о размере страховой пенсии по старости в будущем. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что в данных уведомлениях представлена информация о страховом стаже, числе заработанных на сегодняшний день пенсионных коэффициентах и размере пенсии, рассчитанной по данным показателям, а также указан размер пенсионных накоплений при условии их формирования.

Подчеркивается, что при отсутствии учетной записи на портале «Госуслуги.ру» информацию можно узнать в клиентских службах отделений Страхового фонда РФ по региону.