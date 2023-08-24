Почти семьсот фандоматов установили в Московской области

Число фандоматов, предназначенных для сортировки отходов, выросло в Подмосковье до 665, сообщили в пресс-службе Мособлдуме. Они позволяют возвращать во вторичный оборот до 90% отходов в виде чистой пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары.

«И как показала практика, устройства нравятся нашим жителям, это не только помощь экологии, но и возможность получить за сданные отходы определенные бонусы», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По его словам, рост числа фандоматов, в том числе, связан с принятым законом, позволяющим предпринимателям воспользоваться льготой на аренду (1 рубль в год за квадратный метр) при размещении таких аппаратов в объектах госсобственности. Шапкин добавил, что все материалы, собранные через фандоматы, будут переработаны и вторично использованы.