Почти шесть миллионов квадратных метров дорог отремонтировано в Нижегородской области

Около шести миллионов квадратных метров дорог отремонтировано в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.

Добавляется, что общая протяженность автодорог в регионе — более 33 тыс. км, из которых свыше 70% - дороги с твердым покрытием, а около 30% — грунтовые.

Отмечается, что перед началом зимнего сезона в Нижегородской области ведутся дорожные ремонтные работы, строятся новые пути и развязки.