Почти шесть тысяч детей родились в Подмосковье в марте

Порядка 5,9 тысячи детей появились на свет в Подмосковье в марте. Как отметили в Главном управлении ЗАГС Московской области, это на 5% больше, чем месяцем ранее.

«За этот период было зарегистрировано боле 120 двоен», - рассказали в ведомстве.

Больше всего рождений зарегистрировали в отделениях ЗАГС в Ленинском округе, Щелково и Лосино-Петровском, а также в Краснознаменске.

Среди самых необычных имен малышей за указанный период — Ассоль, Дорофея, Степанида, Ной, Панкрат, Харитон. Наиболее популярными имена стали София, Анна, Василиса, Варвара, Александр, Михаил, Артем, Тимофей. Интересно, что некоторым детям дали имена, связанные с месяцем их рождения — Марта, Марк, Мартин.

Средний возраст матерей новорожденных в марте составил 30 лет, отцов — 33 года.