Почти сорок новых квартир для переселенцев из аварийного жилья появится в Краснозаводске

Мособлархитектура согласовала облик нового многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа.

В трехэтажном трехсекционном жилом доме предусмотрено 38 квартир для переселенцев. Строительство объекта площадью более четырех с половиной тысяч квадратных метров планируется начать в этом году и завершить в 2024.

Трехэтажное здание гармонично вписывается в малоэтажную застройку. В соответствии с концепцией, цветовые решения фасадов делают аллюзию на название города — Краснозаводск. Это выражается в преобладании красного кирпича и антрацитовых декоративных металлических решеток, которые использованы во входных группах.

Новый жилой дом вместе соседним существующим образуют камерное дворовое пространство. Территория жилого дома благоустраивается, озеленяется, организуются зоны с детской и спортивной площадками для активного и спокойного отдыха.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье завершится расселение из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.