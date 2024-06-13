Почти сорок семей получили ключи от новых квартир в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске тридцать восемь семей — переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в минувший вторник. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в мероприятии принял участие первый заместитель министра строительного комплекса Александр Туровский, глава Богородского городского округа Игорь Сухин, заместитель главы Анатолий Шуть, а также представители депутатского корпуса.

Два новых девятиэтажных дома построили на улице Юбилейная в рамках реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья национального проекта «Жилье и городская среда». Совсем скоро ранее жившие в аварийном жилье люди переедут в комфортные и современные квартиры.