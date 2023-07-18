Почти сорок тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье

С начала текущего года в Подмосковье заготовили порядка 37 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщили в областном Минздраве. Жители региона могут сдать кровь как в областном центре крови, так и на выездных донорских акциях.

«Приятно видеть, что с каждым годом в Подмосковье становится больше доноров и увеличивается количество заготовленной крови и ее компонентов. Кроме того, в 95% случаев — это безвозмездные донации», — рассказала главврач областного центра крови Мария Аппалуп.

Она отметила, что достигнутый в этом год результат по заготовке крови почти на 700 литров превышает прошлогодний. После этого кровь используют для спасения пациентов, получивших тяжелые травмы, больных раком и других. Узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.