Почти сорок тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Родители Подмосковья при рождении ребенка могут получить единовременную выплату, размер которой составляет 20 тысяч рублей, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», где есть все необходимые для новорожденного вещи. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Чаще всего семьи выбирают выплату вместо подарочного набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша, так с начала года более 35,5 тысячи родителей уже получили выплату», — уточнила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Болатаева Людмила.
В ведомстве уточнили, что получить набор или оформить выплату можно сразу в роддоме. Отметим, что финансовую поддержку оказывают за счет областного бюджета. Общий объем выплаченных средств превысил 710 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.