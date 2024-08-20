Почти сорок тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье

Родители Подмосковья при рождении ребенка могут получить единовременную выплату, размер которой составляет 20 тысяч рублей, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», где есть все необходимые для новорожденного вещи. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.