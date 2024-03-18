Почти сто детей прошли лечение в отремонтированном санаторном отделении НИКИ детства в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства после проведения капитального ремонта лечение прошли 76 детей, перенесших бронхиальную астму, бронхит, COVID-19 и другие заболевания.
«Наше санаторное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также укомплектовано квалифицированными специалистами, в том числе физиотерапевтом, пульмонологом, эндокринологом и другими. Ремонт отделения выполнен согласно всем современным стандартам, в том числе имеется изолированный бокс», — отметила директор НИКИ Нисо Одинаева.
В ведомстве уточнили, что в отремонтированном отделении пройти реабилитацию одномоментно могут 45 детей. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС, на него направляет лечащий врач.
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