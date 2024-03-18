Почти сто детей прошли лечение в отремонтированном санаторном отделении НИКИ детства в Подмосковье

«Наше санаторное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также укомплектовано квалифицированными специалистами, в том числе физиотерапевтом, пульмонологом, эндокринологом и другими. Ремонт отделения выполнен согласно всем современным стандартам, в том числе имеется изолированный бокс», — отметила директор НИКИ Нисо Одинаева.