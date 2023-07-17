Почти сто населенных пунктов в Новосибирской области за прошлую неделю лишились электричества

В регионе на протяжении предыдущих семи дней прошел грозовой фронт. Из-за ряда опасных метеоявлений оказались обесточены 97 деревень и поселков в семи районах.

На территории тех населенных пунктах, где было нарушено электроснабжение, проживает 47 тысяч человек. Об этом рассказал Константин Банников, заместитель главы регионального управления МЧС.

«Под отключение попали свыше 14,5 тыс. жилых домов, 160 социально значимых объектов, 10 административных зданий», - заявил он.

Его слова привело ТАСС.Только в Новосибирске, а также Искитимском и Барабинском районах, была повреждена кровля у 12 зданий общей площадью в 900 квадратных метров.