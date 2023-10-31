Почти сто жительниц Подмосковья прошли диагностику заболеваний молочной железы в областном онкодиспансере
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Почти сто жительниц Московской области посетили День ранней диагностики заболеваний молочной железы в консультативно-диагностическом центре Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
«В зоне риска заболеваний молочной железы женщины от 40 лет и старше. <…> Чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет результат лечения», — отметил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.
В ходе мероприятия женщины прошли консультации у врачей-маммологов, а также УЗИ обследование и маммографию. В результате 15 женщинам назначили дополнительные обследования для подтверждения диагноза и определения тактики дальнейшего лечения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.