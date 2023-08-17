Почти треть россиян взяли кредиты ради ремонта

Почти 80% россиян столкнулись с проблемами во время проведения ремонта в этом сезоне. Об этом сообщили эксперты магазина «ВсеИнструменты.ру», которые провели опрос. Результаты передает издание «Лента.ру» .

Около 48% рассказали, что деньги на ремонт взяли из своих сбережений. 31% россиян оформили кредит, чтобы сделать ремонт. При этом, около 14% опрошенных не уложились в запланированный бюджет, и им пришлось его расширять. Из этого числа, каждый пятый нарастил бюджет на 30-40%, такое же число россиян – на 10-20%, и менее 40% респондентов потратили только на 10% больше запланированного.

9% респондентов сообщили, что выделяли деньги на ремонт из текущего бюджета. Еще 6% заняли денег у родственников и друзей, а 3% решили продать машину ради ремонта.

Эксперты также отметили затруднения с поиском мебели и декором, о чем сообщили почти 40% респондентов. Еще 30% поделились негативным опытом с бригадой ремонтников.