Почти три десятка троп благоустроили в Клину по губернаторской программе

В городском округе Клин продолжается реализация губернаторской программы «Пешком». Как рассказали в администрации муниципалитета, в этом году в рамках программы в Клину было благоустроено 27 народных троп.

«В 2023 году в программу, с учетом мнения жителей, включили маршруты на территории отдаленных поселений округа: г. Высоковск, Выголь, Нудоль, д. Струбково, Зубово, д. Решоткино, Решетниково, д. Слобода, д. Дятлово. Как правило, это дорожки, связывающие важные инфраструктурные точки: краткий путь до дома, поликлиники, школы, автобусной остановки», — рассказали в администрации городского округа Клин.

Раньше эти дорожки были в грунте, а теперь полностью преобразились — на них уложен асфальт, установлены бордюры. На некоторых участках подключили освещение. По благоустроенным дорожкам гораздо удобней и быстрей добираться к социальным объектам.

«Клинчане уже полюбили программу «Пешком». За два предыдущих года в г/о Клин было благоустроено 55 пешеходных тропинок», — подчеркнули в администрации округа.

Отметим, что эта программа уже получила продолжение и на будущий год. Как сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, сегодня идет формирование перечня объемов работ будущего года.