Почти три с половиной миллиона поездок на электросамокатах зафиксировали в Подмосковье

Сто дней прошло уже с момента запуска сервиса кикшеринга в Подмосковье. Гости и жители региона воспользовались прокатом электросамокатов уже порядка 3,4 миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Отмечается, что количество поездок в июне увеличилось на 12,5% по сравнению с маем. При этом наибольшее количество поездок на арендованных электросамокатах жители и гости региона зафиксировано в трех городских округах — в Красногорске, Мытищах и Пушкинском более пятисот шестидесяти тысяч поездок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новый тротуар появится по запросу жителей деревни Крючково под Истрой до конца лета. Он также поручил сосредоточить внимание на ремонте дорог и безопасности движения в Подмосковье.