Почти три сотни мигрантов в «двушке»: на Камчатке завели дело о фиктивной регистрации сотен иностранцев

На Камчатке завели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая организовала незаконный бизнес по фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщил портал МВД Медиа. Женщина прописала в своей собственной квартире 289 мигрантов.

Площадь жилого помещения, где были зарегистрированы все эти люди, составляет менее 41 кв. м. При этом хозяйка квартиры изначально не собиралась предоставлять иностранцам реальное жилье, а использовала адрес исключительно для незаконной регистрации.

Преступная деятельность велась на протяжении семи месяцев — с апреля по октябрь 2025 года. За свои услуги фигурантка получала с каждого мигранта около 1,5 тыс. руб. ежемесячно.

Сейчас все материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для окончательного утверждения приговора. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

