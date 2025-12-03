Суд в Ступино избрал меру пресечения уроженцам Китая, организовавшим незаконную миграцию

Суд в Ступино избрал меру пресечения уроженцам Китая за организацию незаконной миграции. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Так, граждане КНР вступили в преступный сговор и незаконно организовали пребывание как минимум пяти иностранцев — уроженцев Китая — в доме в Ступино. Нелегальных мигрантов обеспечили питанием и предметами первой необходимости, чтобы привлечь их к выполнению работ.

Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

