Почти три тысячи человек из аварийных домов приобретут новое жилье по сертификатам в Подмосковье

Почти три тысячи человек из аварийных домов смогут приобрести новое жилье, используя жилищные сертификаты. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В общей сложности, использование этих жилищных сертификатов позволит расселить свыше пятидесяти двух тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.

Заявления на получение жилищных сертификатов подали 2857 жителей тридцати трех муниципалитетов. Больше всего заявок поступило в Шатуре, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде.