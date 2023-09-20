Почти три тысячи дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье в сентябре

С начала сентября коммунальные службы Подмосковья устранили более 2,9 тысячи дефектов на детских площадках, сообщили в областном ГУСТ.

«Контроль за исправностью игрового оборудования необходим на круглогодичной основе. <…> Слаженный механизм: оперативный ремонт и закрытие замечания в отраслевой системе СКПДИ, позволит обеспечить безопасную эксплуатацию игровых элементов», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, большинство недочетов устранили в Серпухове, Коломне, Протвино и других округах. Чаще всего инспекторы ведомства выявляли повреждения оплетки качелей, вандальные надписи и изображения, также были случаи необходимости замены песка в песочницах. Аипова подчеркнула, что коммунальные службы должны уделять особое внимание содержанию детских площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».