Почти три тысячи компаний Московской области получили экспортную поддержку

«Всего он (фонд — Прим. ред.) оказал более 9,5 тысячи услуг подмосковным компаниям, развивающим экспортную работу. Большинство из них представляют сегмент МСП, а значит особенно нуждаются в помощи при освоении внешних рынков, ведь небольшие предприятия редко располагают «лишними» средствами, которые могут перенаправить на развитие своей внешнеэкономической деятельности», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что фонд помогает компаниям экспортировать в другие страны товары повседневного спроса. Например, продукты питания, бытовые товары, машины, оборудование и не только. В число о экспортных партнеров входят 40 стран, включая Армению, Белоруссию и Китай. Напомним, что услуги фонд оказывает в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». С полным перечнем поддержки экспортеров можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.