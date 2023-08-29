Почти три тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Более 2,9 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за неделю из-за нарушения правил остановки и стоянки.

Как отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, в этот раз было эвакуировано на двести девятнадцать автомобилей меньше, чем в предыдущие семь дней.

В ведомстве напомнили, что нельзя парковаться в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе и перед ним на расстоянии ближе пяти метров, на остановках общественного транспорта, трамвайных путях, во втором ряду и в тоннеле.

Водителей призвали уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения. Узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-800-444-58-34.

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