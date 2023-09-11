Почти три тысячи жителей Подмосковья посетили лесопарк «Павловская Слобода» и парк «Киово» в дни их открытий
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
На прошлой неделе в Подмосковье открылись лесопарк «Павловская Слобода», расположенный в Истре, и парк «Киово» в Лобне. Всего в дни открытий их посетили 2,5 тысячи человек, сообщили в областном Минкульттуризме.
«Праздничная программа ждала гостей парков в дни открытий. <…> Все желающие смогли принять участие в мастер-классах, насладиться концертами, увидели музыкально-театральные представления и многое другое», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
На территории лесопарка, площадь которого превышает 60 гектаров, для посетителей провели концерт, мастер-классы, игры на природе, в парке площадью шесть гектаров — музыкально-театральные представления «Древнее Киово», концерт, интерактивные игры и многое другое.