Названо число жителей Рязанской области, заключивших контракт с МО в 2024 году

В Рязанской области в этом году почти три тысячи жителей региона подписали контракт Минобороны России, сообщает 7info.

Контракт в российским оборонным ведомством в 2024 году заключили в полтора раза больше жителей Рязанской области, чем годом ранее. Всего же с начала проведения СВО из Рязанской области на передовую отправились свыше шести тысяч военнослужащих-контрактников.

Контрактники проходят отбор в региональном пункте отбора на службу, там же заполняют документы, после чего отправляются в воинские части.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут принять участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать».