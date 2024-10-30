Названо число жителей Рязанской области, заключивших контракт с МО в 2024 году
Контракт с МО в 2024 году подписали почти три тысячи жителей Рязанской области
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязанской области в этом году почти три тысячи жителей региона подписали контракт Минобороны России, сообщает 7info.
Контракт в российским оборонным ведомством в 2024 году заключили в полтора раза больше жителей Рязанской области, чем годом ранее. Всего же с начала проведения СВО из Рязанской области на передовую отправились свыше шести тысяч военнослужащих-контрактников.
Контрактники проходят отбор в региональном пункте отбора на службу, там же заполняют документы, после чего отправляются в воинские части.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут принять участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать».