Почти тридцать больших катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье

Двадцать семь больших катков с искусственным льдом открыли в парках и на общественных территориях Подмосковья в этом сезоне, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.

Как рассказал глава ведомства Михаил Хайкин, всего этой зимой в регионе работает свыше ста восьмидесяти катков. Их посетили уже более восьмидесяти тысяч человек.

На минувшей неделе в Московской области состоялось открытие шести катков, в том числе на Площади Дружбы в Истре, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в и городском парке в Ивантеевке. В пятницу в регионе запланировано открытие еще пяти катков — в Одинцово, Коломне, Наро-Фоминске, Солнечногорске и Богородском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность развития парков в регионе.