Почти тридцать больших катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства МО]
Двадцать семь больших катков с искусственным льдом открыли в парках и на общественных территориях Подмосковья в этом сезоне, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.
Как рассказал глава ведомства Михаил Хайкин, всего этой зимой в регионе работает свыше ста восьмидесяти катков. Их посетили уже более восьмидесяти тысяч человек.
На минувшей неделе в Московской области состоялось открытие шести катков, в том числе на Площади Дружбы в Истре, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в и городском парке в Ивантеевке. В пятницу в регионе запланировано открытие еще пяти катков — в Одинцово, Коломне, Наро-Фоминске, Солнечногорске и Богородском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность развития парков в регионе.