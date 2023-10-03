Почти тридцать тысяч пользователей зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья за неделю

За неделю на портале государственных услуг Подмосковья зарегистрировались более 28 тысяч граждан, сообщили в областном Мингосуправления. Всего на портале зарегистрированы 9,7 миллиона пользователей.

В ведомстве напомнили, что на портале физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели региона могут оформить электронные услуги на любых устройствах.

«Если возникают сложности при заполнении электронной формы, всегда можно обратиться в цифровые зоны МФЦ Подмосковья. Там воспользоваться онлайн-сервисами поможет консультант», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.