Почти тридцать тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета с начала года

«В Подмосковье работает более 150 школ сахарного диабета. <…> Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении. Сахарный диабет — одно из заболеваний, на течение которого повлиять может сам пациент», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.