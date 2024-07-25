Почти тридцать тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета с начала года

Общество

Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]

С начала 2024 года обучение в подмосковных школах для пациентов с сахарным диабетом прошли более 25 тысяч пациентов, они научились принципам правильного питания, подсчету углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье работает более 150 школ сахарного диабета. <…> Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении. Сахарный диабет — одно из заболеваний, на течение которого повлиять может сам пациент», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отметим, что обучение для жителей региона с подтвержденным диагнозом проводится на бесплатной основе. Для его прохождения нужно обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.

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