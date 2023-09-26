Почти триста активистов приняли участие в слете студотрядов в Московской области

Более 250 активистов приняли участие во втором слете студенческих отрядов Московской области, который прошел в Клину на базе оздоровительного комплекса «Горизонт». Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. Мероприятие включало в себя конкурс профессионального мастерства и творческий фестиваль.

«Слет студенческих отрядов Московской области — первое большое событие после завершения летнего трудового семестра. Ребята трудились на 33 объектах по всей стране — в детских лагерях, на строительных площадках, в университетах, проводниками на российских железных дорогах. Всего в разных профессиях попробовали себя более 2 тысяч студентов», — уточнила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Конкурс профессионального мастерства проходил по трем направлениям. Так, в соревнованиях принимали участие отряды проводников, педагогические и сервисные. Итоги конкурса подведут на официальном закрытии трудового семестра в декабре. Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что слет студотрядов прошел на «легкой и дружеской ноте» и смог показать многогранность его участников. Напомним, что движение студенческих отрядов начало свою работу в регионе в 2020 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.