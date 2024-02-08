Почти триста информаторов прошли обучение в Орехово-Зуево

Двести девяносто три информатора из 75 участковых избирательных комиссий прошли обучение в Орехово-Зуево. Об этом рассказали в Московской областной Избирательной комиссии.

Семинар проводился в рамках проекта «ИнформУИК». Его цель — информирование жителей о предстоящих выборах президента России. В ходе обучения участникам рассказывают, как планировать работу информаторов, составлять план-задание, строить маршрут обхода.

Информирование жителей региона будет проходить с 17 февраля по 7 марта. В работе будут участвовать более 15 тысяч информаторов.