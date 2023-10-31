Почти триста представителей бизнеса зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья за неделю

За неделю на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались почти 290 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщили в областном Мингосуправления. Общее число представителей бизнеса на региональном портале тем самым достигло 139 тысяч пользователей.

В ведомстве отметили, что представители бизнеса могут воспользоваться более 170 услугами через региональный портал. Одними из самых востребованных в регионе являются услуги по получению разрешения на такси, сервисы для строительства и лицензирование бизнеса.

«Услуги не только переводят в электронный вид, но и оптимизируют, добавляют удобные формы и «умные» сервисы. Благодаря этому сокращается время на заполнение заявлений и сроки ожидания ответа от ведомства», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.