Почти триста тысяч тонн зерновых и зернобобовых собрали в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]

В Подмосковье приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур на площади 193,5 тысячи гектаров земли. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Убрана площадь в 66,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил более 280 тысяч тонн при средней урожайности 43,2 центнера на гектар», — уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По словам зампреда, озимые зерновые культуры были убраны на площади 49,4 тысячи гектаров, валовый сбор — 219,2 тысячи тонн, яровые — на площади 11,3 тысячи гектаров, валовый сбор — 45,1 тысячи тонн. Также на площади 5,8 тысячи гектаров убрали зернобобовые культуры, валовый сбор составил 22,4 тысячи тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.

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