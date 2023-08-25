Почти триста тысяч тонн зерновых и зернобобовых собрали в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур на площади 193,5 тысячи гектаров земли. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Убрана площадь в 66,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил более 280 тысяч тонн при средней урожайности 43,2 центнера на гектар», — уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
По словам зампреда, озимые зерновые культуры были убраны на площади 49,4 тысячи гектаров, валовый сбор — 219,2 тысячи тонн, яровые — на площади 11,3 тысячи гектаров, валовый сбор — 45,1 тысячи тонн. Также на площади 5,8 тысячи гектаров убрали зернобобовые культуры, валовый сбор составил 22,4 тысячи тонн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.