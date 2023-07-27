Почти триста тысяч учеников из Подмосковья стали участниками проекта «Школа жизни»

Весной этого года в школах Подмосковья проходили «Уроки добра», которые организовал фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» в рамках ежегодного просветительского проекта «Школа жизни», сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в этом году в проекте приняли участие более 266 тысяч учеников из более тысячи образовательных учреждений. В областном Минобразования уточнили, что на уроках со школьниками обсуждали социально значимые темы, знакомили их с возможными проявлениями инвалидности, а также учили уважительно относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, ребята, их родители и педагоги организовывали и проводили благотворительные мероприятия.

«Школа жизни» имеет очень высокую значимость для воспитания растущего поколения. Идеи благотворительности становятся для детей более понятными, школьники сами выражают желание помогать тем, кто в этом нуждается», — добавила вице-губернатор.

Исполнительный директор благотворительного фонда Павел Ткаченко отметил, что проект продолжат развивать и делать интереснее. Он отметил, что наиболее популярны у учеников уроки с участием известных людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.