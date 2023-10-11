Почти тысячу камер «Безопасного региона» установили в Московской области за неделю

В ведомстве уточнили, что число установленных с начала года камер уже превысило 15 тысяч. С их помощью в регионе обеспечивают общественную безопасность, выявляют правонарушения и фиксируют те нарушения, которые связаны, в том числе, с выбросом мусора и порчей благоустройства. Такие камеры устанавливают у входа в подъезды домов, в транспорте, в парках, на детских площадках и других местах скопления людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.