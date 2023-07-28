Почти тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней задействуют на выборах губернатора в Подмосковье

Более 900 комплексов обработки избирательных бюллетеней будут применять на предстоящих выборах губернатора Подмосковья. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В сообщении уточнили, что комплексы представляют собой электронную урну со сканером. Они могут распознавать и принимать бюллетень с нанесенным QR-кодом, а также подсчитывать голоса избирателей и формировать итоговый протокол в автоматическом режиме.

На территориях применения комплексов будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Перед выборами они будут проходить специализированное обучение.