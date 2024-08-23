Почти в 40 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье в выходные
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках региона, выездные бригады врачей будут работать в Красногорске, Лобне, Серпухове и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы призываем всех жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь свое здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
После осмотра при необходимости жителей могут направить в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. При себе для прохождения профосмотра нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты будут доступны на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.