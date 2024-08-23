Почти в 40 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье в выходные

«Мы призываем всех жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь свое здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.