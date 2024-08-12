Почти восемь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области

С начала лета свое здоровье в парках проверили почти 7,8 тысячи человек, в прошедшие выходные в акции приняли участие 689 человек, она проходила в 32 парках региона, в том числе, в Кашире, Лобне, Ногинске и парках округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.