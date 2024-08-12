Почти восемь тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала лета свое здоровье в парках проверили почти 7,8 тысячи человек, в прошедшие выходные в акции приняли участие 689 человек, она проходила в 32 парках региона, в том числе, в Кашире, Лобне, Ногинске и парках округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такой формат проверки своего здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для прохождения профосмотра в будние дни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
После осмотра в случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Отметим, что с результатами можно ознакомиться на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.